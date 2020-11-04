Директор Эрмитажа: работа музея в пандемию напоминает послевоенные годы

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о работе музея в период пандемии коронавируса. Он сравнил ее с послевоенными годами. По словам директора, порядок, маршруты, расписание и спокойная работа в тяжелых условиях в музее очень похожа на период после окончания Великой Отечественной войны. Интересно, что именно 4 ноября 1945 года Эрмитаж впервые после четырех лет войны открылся для посещений.

По словам Пиотровского, пандемия заставила его по-новому осмыслить возвращение к своим коллекциям. А выставки в период пандемии позволяют посетителям вновь соприкоснуться с культурой других государств, куда они сейчас не могут попасть. Он сравнил выставки с "лекарствами" и отметил, что именно нормальная, ритмичная работа музея помогает победить пандемию.