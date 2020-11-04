В Роспотребнадзоре сообщили о еще одном симптоме коронавируса

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Заложенность ушей может свидетельствовать о заражении коронавирусом. Наталья Пшеничная отметила, что у людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, такой симптом встречается достаточно часто. По результатам исследований, проведенных турецкими учеными, у 31 коронавирусных больных из 172, принявших участие в исследовании, заложены уши.

Отмечается, что заложенность ушей присутствует и при легкой форме коронавируса. Однако, это может быть и симптомом ОРВИ. Пшеничная советует обращаться к врачу в случае, если проблема сохраняется в течении нескольких дней и сопровождается болезненными ощущениями.