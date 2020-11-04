Онищенко рассказал, в каких местах можно "незаметно" подхватить коронавирус

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог и депутат Госдумы, поделился своим мнением по поводу того, в каких местах вероятность «незаметно» заразиться коронавирусом наиболее велика.

Онищенко сообщил, что риск подхватить коронавирусную инфекцию является наибольшим, если человек едет в метро в час пик. Политик отметил, что в час пик в метрополитене необходимо быть особенно осторожным, ответственно относиться к защите своего здоровья и использовать средства индивидуальной защиты: медицинскую маску и перчатки.

Также Онищенко отметил, что в сложившихся эпидемиологических условиях лучше отдавать предпочтение лестницам, чем пользоваться лифтом. Кроме того, коммунальные квартиры, эскалаторы, выгоны старых поездов без автоматической системы проветривания также представляют опасность.