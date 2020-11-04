Врач-нарколог призвал больных коронавирусом отказаться от алкоголя

Руслан Исаев, врач-нарколог, заявил, что у тех, кто употребляет алкоголь во время болезни COVID-19, заболевание может перетечь в тяжелую форму. Врач пояснил, что спиртные напитки мешают действию антикоагулянтов — препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Данные препараты обычно дают больным коронавирусом.

«Смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — заявил Руслан Исаев.

Напомним, что по данным ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, инкубационный период COVID-19 — от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.