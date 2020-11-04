В продуктах питания не обнаружили коронавирус

В Роспотребнадзоре 4 ноября появились сведения о наличии на продуктах питания коронавирусной инфекции. По заявлению ведомства, «ковида» в продуктах питания не найдено.

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды» — заявили в Роспотребнадзоре. В таких смывах инфекцию обнаруживали только в медучреждениях, общественном транспорте и объектах торговли.

Как сообщало раннее Санкт-Петербург.Ру, Россия и Санкт-Петербург достигли нового рекорда по числу заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге количество выявленных заболеваний превысило тысячу человек, а в России — 19 768 случаев.