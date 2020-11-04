За последние сутки в Петербурге «ковидом» заразилось свыше тысячи человек

В Санкт-Петербурге перешли порог в тысячу заболевших коронавирусной инфекцией. Это является рекордом за время всей пандемии. В городе коронавирусом заразился 1031 человек. День назад в городе выявили 900 случаев.

В России также установлен рекорд по числу заболевших за сутки — 19 768 больных. Больше всего случаев заболеваний за сутки выявлено в Москве — 5835 человек. На втором месте по-прежнему остается Петербург, а третье место занимает Московская область, в которой выявили 569 новых случаев.

По информации администрации Санкт-Петербурга, под наблюдением врачей находится 4129 пациентов, из которых 2129 находится на самоизоляции.