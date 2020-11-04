Посещаемость торговых центров в Петербурге снизилось на четверть

Посетители торговых центров крупных мегаполисов стали не так часто их посещать как раньше.

Согласно данным Watcom Shopping Index, по сравнению с прошлым годом за такой же период, в октябре 2020 года, в этом году посещаемость торговых центров Северной столицы снизилась на 26,3%.

Количество посетителей начало уменьшаться еще в конце сентября, согласно оценкам участников рынка. Аналитики отмечают, что такое резкое сокращение посещаемости всех ТЦ жителями Петербурга и не только, снизилось из-за боязни людей заразиться COVID-19, а также с экономическими проблемами во время пандемии.