Власти Петербурга планируют закрыть общепиты из-за пандемии

В Санкт-Петербурге оппозиционные депутаты ЗакСа требуют, чтобы власти ввели новые ограничения для бизнеса в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это обращение направили на имя губернатора Санкт-Петербурга депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Депутаты выступают за полное закрытие или ограничения в работе торговых центров. Также парламентарии выступили с предложением о закрытии предприятий общественного питания, клубов и других развлекательных заведений.

"Система здравоохранения работает в экстремальных условиях, с максимальной нагрузкой уже более полугода. Резервы почти исчерпаны. Даже теоретических возможностей постоянного наращивания коечного фонда, парка машин скорой помощи, количества медицинского персонала у города нет", — отмечается в обращении.

Оппозиционные депутаты считают, что ситуация в городе с COVID-19 приближается к критическому. Они призывают перевести всех студентов и школьников на онлайн обучение и усилить контроль за соблюдением масочного режима.