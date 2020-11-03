Беглов обсудил с Путиным эпидемиологическую ситуацию в Северной столице

Во время рабочей встречи с президентом Российской Федерации Александр Беглов сообщил Путину о сложившейся в Петербурге эпидемиологической ситуации.

Губернатор Северной столицы отметил, что обстановка сохраняет свою напряженность. Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекции за период пандемии в Санкт-Петербурге превысило 64 000 человек. Ежедневно коронавирусом заболевают более 200 граждан. Однако по заверению Беглова, несмотря на сложность сложившейся ситуации, она не является критической, так как в медицинских учреждениях города имеется достаточное количество мест. Кроме того, он сообщил, что в больницах не возникает проблем с подключением коек к кислороду, выплаты медицинским работникам осуществляются своевременно, врачей обеспечивают необходимыми средствами индивидуальной защиты.