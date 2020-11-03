Родители школьников Петербурга проголосуют за формат занятий во 2 четверти

Голосование организовано на странице вице-губернатора Петербурга в социальной сети «Вконтакте».

Потехина отметила, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, при этом мнения родителей разделились: одни негативно относятся к дистанционному формату обучения, другие наоборот, против занятий в школе. Для того, чтобы прийти к соглашению, Потехина предложила родителям проголосовать за тот формат, который они считают наиболее приемлемым. Политик стремится удовлетворить желания обеих групп с помощью организации учебного процесса и удаленно, и в школе.

Большинство родителей отдали свои голоса за очный формат образования, за то, чтобы проводить занятия в классах голосуют 75% участников опроса. Однако у остальных есть возможность написать заявление о переходе на дистанционное обучение.