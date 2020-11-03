Врач Петербурга рассказал о том, зачем во время пандемии нужен пульсоксиметр

О необходимости иметь прибор рассказал Антон Ухаботин, врач-терапевт, пульмонолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Пульсоксиметр определяет количество кислорода в крови. В сложившейся эпидемиологической ситуации этот прибор, по мнению врача, может пригодится ряду пациентов.

В их число входят люди, имеющие какие-либо заболевания центральной нервной системы, а также те пациенты, которые недавно перенесли инсульт. Дело в том, что для этих людей самостоятельное определение того, как работают их легкие, является большой трудностью. Именно поэтому им может помочь пульсоксиметр.

Ухаботин отметил, что необходимости приобретать прибор для остальных пациентов нет, так как они имеют возможность распознать легкую дыхательную недостаточность и без него.