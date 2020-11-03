Медиков Петербурга будут прививать от коронавируса

Документ о вакцинации медицинских работников подписал Дмитрий Лисовец.

В первую очередь будут привиты от коронавирусной инфекции, чей возраст составляет от 18 до 60 лет. Для вакцинации руководству медицинских учреждений необходимо список сотрудников и указать данные о медицинских обследованиях, которые они прошли. После этого списки направят в больницу №40 курортного района, а также в детскую поликлинику №68.

В документе содержится информация о необходимости хранения в особых условиях. В связи с этими требованиями, руководство медицинских учреждений должно обеспечить безопасность для препарата.

О процессе вакцинации будет вестись отчетность. До 2 числа каждого месяца в отдел мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы будут предоставлять отчеты о прививках.