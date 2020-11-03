Петербург сохраняет второе место по смертям от коронавируса в сутки

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге новая коронавирусная инфекция стал причиной смерти еще 59 человек. Это - очередной антирекорд для города с начала пандемии. Предыдущее максимальное значение было достигнуто 28 октября, когда от коронавируса скончалось 57 петербуржцев.

Северная столица занимает второе место в России по суточным смертям от коронавируса. На первом месте остается Москва.

Всего за прошедшие сутки в России от коронавируса умерло 355 человек. С начала пандемии число смертей от COVID-19 по стране достигло 28 828. В Санкт-Петербурге за все время пандемии было зафиксировано 3932 летальных исхода, причиной которых стал COVID-19.