Минздрав обеспокоен ростом потребления антибиотиков среди россиян

Министерство здравоохранения отмечает, что среди россиян в связи с пандемией коронавирусной инфекции вырос спрос на антибиотики. Ведомство обеспокоено этим фактом.

Инна Куликова, директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья, назвала разворачивающуюся ситуацию сложной. Она отметила, что антибиотики не лечат коронавирус, однако россияне упорно продолжают покупать их.

От коронавируса может помочь вакцина, однако антибиотики в данном случае бесполезны. Более того, употребление антибиотиков без показаний вредно, поскольку может привести к появлению штаммов антибиотикорезистентных бактерий, из-за чего антибиотики в перспективе могут стать полностью неэффективными.