Депутаты попросили Беглова вернуть весенние ограничения

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко призвали губернатора города Александра Беглова вернуться к части ограничений, обусловленных эпидемической ситуаций, которые вводились весной этого года. В частности, депутаты считают целесообразным ограничить число посетителей торговых центров и усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

По словам депутатов, сейчас из-за коронавируса ситуация в городе почти критическая, система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку уже больше полугода. Резервов системы здравоохранения почти не хватает, и наращивать медицинский мощности город не может.