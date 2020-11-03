В Петербурге выявлено 944 случая заболевания коронавирусом за сутки

Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России опубликовал данные за прошедшие сутки. Пока что коронавирус не думает отступать. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 944 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией среди населения.

С начала пандемии общее число заболевших в Северной столице к 3 ноября достигло 64 139. При этом 39 920 пациентов выздоровели. В 3932 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

За сутки было проведено 30 663 теста на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остаются 4253 петербуржца, из них 57 человек в обсерваторе, остальные сидят на самоизоляции или соблюдают карантин.