Беглов заявил о критической ситуации с коронавирусом в городе

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что город перешел критическую отметку по чилу заболеваний коронавирусом. Губернатор опять напомнил гражданам о неукоснительном соблюдении масочного режима. В регионе до сих пор работают мобильные отряде, которые контролируют соблюдение петербуржцами масочного режима.

«Мы перешли отметку 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 923 случая заражения. Это критически много», — сообщил губернатор в эфире «Радио России».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Северной столице продолжает расти и перевалило уже за отметку в 900 случаев.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что В целом по стране выявлено 18 257 новых заболевших, зафиксировано 238 летальных исходов, выздоровели свыше 10 тыс. человек.