В октябре за отсутствие масок оштрафовали 500 петербуржцев

30 октября Денис Симоненко, глава отдела по соблюдению законодательства комитета по вопросам законности, сообщил, что в октябре к административной ответственности за отсутствие масок в общественных местах и другие нарушения постановлений городского правительства по противодействию коронавирусу было привлечено порядка 500 человек.

Все административные протоколы составлялись по статье 8.6.1 («Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга»). Всего с начала введения режима повышенной готовности по данной статье правоохранители составили более 10000 протоколов, общая сумма штрафов составила около 54 млн рублей. С 26 октября в Смольном проводят рейды по контролю за соблюдением коронавирусного режима. Они касаются не только предприятий, но и обшественного транспорта.