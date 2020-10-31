За девять месяцев продажи автомобилей упали на 13,6%.

Производство автомобилей в России сократилось на четверть, а продажи в 2020 году из-за коронавируса упали на 13,6%.

Денис Пак, директор департамента автомобильной промышленности, заявил, что в стране за этот период реализовано только 1,15 млн автомобилей.

«Падение производства в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС слова директора автомобильной промышленности.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что из-за коронавируса автодиллеры не успевают за спросом, и у них практически не осталось новых машин для россиян.