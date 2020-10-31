Стало известно, что коронавирус сильно влияет на психику человека

По данным исследований миланской больницы Сан-Рафаэле , у половины переболевших COVID-19 в 42% случаев остается тревога, 40% случаев — бессонница, 31% — депрессия, 28% — посттравматическое стрессовое расстройство, а также обсессивно-компульсивные симптомы.

Как отмечают австралийские ученые, у многих больных коронавирусом развивается психоз. Во время болезни люди начинают слышать голоса в голове и появляются галлюцинации. По мнению ученых, стресс во время вируса способен увеличить распространение психоза.

Тедрос Адханом Гебрейесус , генеральный директор ВОЗ, отмечал, что коронавирус вызывает тревогу, страх и нарушение работы служб по поддержке психического здоровья. Этими симптомами в мире страдает порядка 1 млрд человек.