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Стало известно, что коронавирус сильно влияет на психику человека

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© Фото: pixabay.com

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После заболевания вирусом пациенты испытывают психическое расстройство и могут умереть из-за этого.

По данным исследований миланской больницы Сан-Рафаэле , у половины переболевших COVID-19 в 42% случаев остается тревога, 40% случаев — бессонница, 31% — депрессия, 28% — посттравматическое стрессовое расстройство, а также обсессивно-компульсивные симптомы.

Как отмечают австралийские ученые, у многих больных коронавирусом развивается психоз. Во время болезни люди начинают слышать голоса в голове и появляются галлюцинации. По мнению ученых, стресс во время вируса способен увеличить распространение психоза.

Тедрос Адханом Гебрейесус , генеральный директор ВОЗ, отмечал, что коронавирус вызывает тревогу, страх и нарушение работы служб по поддержке психического здоровья. Этими симптомами в мире страдает порядка 1 млрд человек.

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