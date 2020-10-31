В Ленобласти начнут жестко контролировать выполнение антикоронавирусных мер

В Ленинградской области правительство начинает усиливать контроль за соблюдением жителями масочного режима.

Пресс-служба правительство Ленинградской области сообщает, что проверки будут проводиться без предупреждения властей. К тому же, составят новый график патрулирования.

Основная цель данных мероприятий — это увеличить ответственность жителей области за собственное здоровье, а не штрафы. Однако за нарушение масочного режима людей все же будут штрафовать.

Помимо 40 органов власти Ленобласти, задействованы также полицейские и дружинники, которые следят за соблюдением масочного режима.