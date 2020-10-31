Правительство выделит миллиард на лаборатории для диагностики коронавируса

Правительство Российской Федерации собирается выделить на оснащение медицинских лабораторий для диагностики коронавируса более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут распределены между регионами. Пресс-служба кабинета министров сообщает, что федеральный центр поможет оснащению лабораторий необходимым оборудованием.

Выделенные денежные средства пойдут в том числе и на высокочувствительные методы диагностики, что повысит точность тестирований и позволит выявлять коронавирус более эффективно.