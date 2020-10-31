В Петербурге сделали 37,8 тысяч тестов на коронавирус за сутки

В Санкт-Петербурге продолжают обследовать горожан на наличие коронавируса. Оперштаб по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Петербурге сообщил утром субботы, 31 октября, что за прошедшие сутки врачи проверили на наличие COVID-19 37 870 человек.

Под медицинским наблюдением сейчас остается 3 503 человека. При этом 63 пациента находятся в обсерваторе. Остальные находятся под наблюдением врачей из-за контакта с больными или сидят на самоизоляции.

За сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 732 вызова.