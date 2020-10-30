Пик заболеваемости коронавирусом наступит к Новому году

Данная информация о текущей эпидемиологической ситуации была предоставлена участниками научно-практической конференции Biotechclub. Трансляция конференции была доступна для просмотра всем желающим в Сети.

По мнению участников, в настоящее время мы можем наблюдать лишь ухудшение эпидемиологической ситуации. Сообщается, что в Москве пандемия достигнет своего пика в декабре, а в Северной столице это случится к Новому году, возможно, в первой половине января.

Участники конференции Biotechclub также отметили, что в связи с увеличением количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, открытие границ вряд ли произойдет в ближайшее время, этого стоит ждать не раньше середины следующего года.