Швеция может первой завершить пандемию коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, сообщил, что необходимого процента иммунной прослойки первой, возможно, достигнет Швеция. Он отметил, что тот факт, что в стране вирус был отпущен на свободу, способствует ускорению достижения необходимой иммунной прослойки. Таким образом, пандемия завершиться.

Власти Швеции не сомневаются в качестве медицины, так как страна имеет достаточное количество аппаратов ПВЛ и медицинских препаратов. Смертность от коронавируса в стране относительно низкая, несмотря на большой процент переболевших. По словам Жемчугова, в скором времени все граждане страны переболеют коронавирусной инфекцией и пандемия прекратится.