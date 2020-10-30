Ученые: спортзалы в период пандемии можно не закрывать

Ученые Университета Шеффилд Халлам провели исследования заболеваемости коронавирусом в спортивных и тренажерных залах и пришли к неожиданному выводу.

Они проанализировали 62 миллиона посещений тренажерных залов в 14 европейских странах с сентября и зарегистрировали всего 478 случаев заражения в них. Это значит, что на 100 000 посещений тренажерных залов приходится только 0,78 случаев заболеваний.

При этом регулярные занятия спортом укрепляют здоровье и могут снизить тяжесть протекания COVID-19, а также предоставляют психологическую разгрузку в период пандемии. Получается, что риск заразиться в тренажерном зале низкий, а его посещение приводит к положительным последствиям.