Школы в Петербурге и Ленобласти не будут переводить на "дистанционку"
© Фото: Pixabay.com
Власти убеждены, что в этом нет необходимости.
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