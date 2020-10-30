Во временном госпитале "Ленэкспо" заработал еще один павильон

Временный инфекционный госпиталь "Ленэкспо", расположенный в павильоне №7 комплекса, возобновил свою работу и начал принимать пациентов с короавирусной инфекцией. Туда будут отвозить тех, кто переносит инфекцию легко, но не имеет возможности лечиться дома, а также тех, кто почти выздоровел, но нуждается в медицинском наблюдении.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев считает, что резервы госпиталя позволят "разгрузить" больницы, где занимаются пациентами, которые болеют тяжело.

В госпитале развернуто 1000 коек.