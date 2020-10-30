Санитарка, заболевшая коронавирусом, подала в суд на центр имени Вредена

Жительница Санкт-Петербурга, работающая санитаркой в Научном Медицинском Исследовательском центре имени Вредена и заболевшая коронавирусом, подала в суд на организацию. Ее заявление зарегистрировал Калининский районный суд.

Женщина работала там суточной санитаркой до 8 апреля 2020 года. Коронавирус у нее подтвердился 17 апреля. По словам санитарки, она заразилась от пациента. При этом руководство больницы не выдало ей соответствующий акт и отказалось признать ее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции на рабочем месте. Этого она решила добиваться в суде.

Пресс-служба судов Петербурга отмечает, что это - первый подобный случай в России.