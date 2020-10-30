Путин не собирается вводить жесткие меры из-за пандемии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не стоит ждать тотального локдауна из-за коронавируса.

«Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — рассказал президент.

Также глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом налаживается по сравнению с весной. Этому способствуют все время проводимы профилактические мероприятия, а также был получен опыт мобилизации системы здравоохранения.

Однако президент отметил, что ограничения могут вводиться в отдельных регионах или городах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин обратился к владельцам бизнеса и компаний, а также руководителям предприятий с просьбой о «проявлении социальной ответственности, соблюдении всех предписаний врачей и специалистов в отношении условий труда персонала и трудовых коллективов».