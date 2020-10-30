Многие заведения Петербурга оштрафовали за несоблюдение «комендантского часа»

В Санкт-Петербурге комитет по контролю за имуществом совместно с сотрудниками полиции осуществили проверку общепитов, на предмет соблюдения «комендантского часа». Было проверено 100 заведений на улицах Рубинштнейна, Думской, Белинского, Маяковского, Некрасова, Ломоносова, а также Жуковского.

Из 100 заведений оказалось 13 нарушителей, которые работали после 23:00. В их списке «Угрюмочная» и «Базара нет», находящиеся на улице Рубинштейна, Bad Habits на улице Ломоносова, а также «Уе!Бар» на улице Восстания. Помимо этого, у некоторых заведений отсутствовал QR-код, а персонал находился в помещении без средств индивидуальной защиты.

Однако посетителей не штрафовали за отсутствие масок, но покинуть заведение все же пришлось.

Владельцам грозит штраф. Кроме того, их могут лишить QR-кодов, до восстановления которых заведение не сможет работать.