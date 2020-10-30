В Петербурге провели еще около 38 тыс. тестов на COVID-19

В Четверг, 29 октября, городской оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавируса сообщает, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки провели 38 тысяч 424 теста на коронавирус.

На данный момент 3037 жителей Петербурга находятся под наблюдением врачей. Из них: 1715 — могут заразить других людей, 1286 — находятся на самоизоляции, 36 человек — в обсерваторе.

В Единую региональную информационно-справочную службу обратились 673 петербуржца по вопросам связанных с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Северной столице выявили 758 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.