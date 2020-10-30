Беглов поведал о своей работе на самоизоляции

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, рассказал о том, как он работает на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Как рассказывает губернатор, он вынужден работать до самой ночи, почти без перерывов, потому что интенсивность работы не пропала и отвлекаться на что-то другое нет времени. Совещания Беглов проводит по видеосвязи.

«Проводим различные консультации, совещания с федеральным правительством, с другими федеральными структурами», — заявил губернатор города.

На данный момент глава города работает удаленно, так как мог контактировать с зараженными COVID-19. Поэтому решили перестраховаться и не подвергать опасности других лиц.