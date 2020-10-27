Занятия в школах предложили отменить на месяц

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, сложившаяся эпидемиологическая обстановка принуждает к принятию дополнительных мер. Власов предложил отменить занятия в школах на месяц.

Возвращение школьников за парты на несколько недель перед возобновлением дистанционного обучения кажется депутату бессмысленным. Власов добавил, что данная мера необходима, так как маленькие дети, которые посещают учебные учреждения, могут заболеть коронавирусом и заразить своих пожилых родственников, которые, в силу своего преклонного возраста, входят в группу риска.

Политик отметил, что пропуск школьниками обучения в течении месяца не приведет к серьезным последствиям, по сравнению с их заражением коронавирусной инфекцией, ведь на кону жизнь членов их семей.