  • 27 Октябрь 2020
USD 28.10.2020 76.4556 0.0113
USD ММВБ 19:28 77.0080  
EUR 28.10.2020 90.3552 -0.0937
EUR ММВБ 19:28 91.1231  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Занятия в школах предложили отменить на месяц

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

С данной инициативой выступил депутат Василий Власов.

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, сложившаяся эпидемиологическая обстановка принуждает к принятию дополнительных мер. Власов предложил отменить занятия в школах на месяц.

Возвращение школьников за парты на несколько недель перед возобновлением дистанционного обучения кажется депутату бессмысленным. Власов добавил, что данная мера необходима, так как маленькие дети, которые посещают учебные учреждения, могут заболеть коронавирусом и заразить своих пожилых родственников, которые, в силу своего преклонного возраста, входят в группу риска.

Политик отметил, что пропуск школьниками обучения в течении месяца не приведет к серьезным последствиям, по сравнению с их заражением коронавирусной инфекцией, ведь на кону жизнь членов их семей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram