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Турцию могут закрыть для туристов

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© Фото: pixabay.com

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Власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией.

Меры предосторожности могут быть ужесточены в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

Власти обеспокоены ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и могут ввести ограничения в ноябре.

В случае, если такая необходимость сохранится, первой мерой для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции станет введение комендантского часа в выходные дни. После этого будут ограничены междугородние и международные поездки. Для туристов может быть закрыт Стамбул.

Таким образом, страну может ожидать новый карантин.

Сообщается, что окончательное решение по поводу мер, предотвращающих распространение коронавируса, будет принято 28 октября во время заседания научного совете Министерства здравоохранения Турции.

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