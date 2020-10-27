Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу оказалось невозможным

Британские ученые получили результаты исследования антител к коронавирусной инфекции нового типа. Оказалось, что иммунитет реагирует на коронавирус так же, как на грипп или простуду.

Исследователями Императорского колледжа в Лондоне были изучены изменения в количестве антител у 365 тысяч человек, которые перенесли коронавирус. Выяснилось, что во всех изученных случаях антитела постепенно пропадают. Разница заключается лишь в длительности временного периода, за который количество антител в организме сводится к нулю. Отмечается также, что протекание заболевания в легкой форме означает, что у перенесшего коронавирус больше шансов заразиться вновь.

Ученые сделали вывод, что вскоре коронавирус превратится в сезонное заболевание, как грипп или ОРВИ.