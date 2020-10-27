Более 10 актеров Ленсовета заболели коронавирусом

По информации, которая была предоставлена пресс-службой театра, более 10 актеров заразились коронавирусной инфекцией, в их числе – народный артист России Сергей Мигицко.

По словам художественного руководителя академического театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, все актеры уже близки к выздоровлению, тяжелые случаи заболевания отсутствуют. Она также отметила, что все сотрудники театра регулярно сдают тесты на коронавирус. Луппиан пояснила, что в театре строго следят за тем, чтобы коронавирусная инфекция при ее наличии у кого-то из актеров не распространялась.

Художественный руководитель также отметила, что Сергей Мигицко идет на поправку и находится в ожидании второго отрицательного теста на коронавирус, после получения результатов которого, он сможет вновь приступить к работе.