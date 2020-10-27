За нарушение масочного режима привлечены к ответственности 24 петербуржца

Чиновниками Смольного были составлены 24 протокола об административных правонарушениях на граждан, которые не соблюдали масочный режим в общественном транспорте.

Сообщается, что статистика включает жителей Северной столицы, которых поймали в период с 24 по 26 октября включительно. В понедельник, 26 октября, протоколы были составлены на 9 человек, у которых в общественном транспорте отсутствовало средство индивидуальной защиты. Статистические данные были подтверждены 27 октября комитетом по транспорту.

Напомним, в Смольном приняли решение об ужесточении контроля за соблюдением мер, предотвращающих дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Рейды осуществляются 400 представителями органов власти. Граждан без масок ловили 18 мобильных групп, однако, полиция в рейдах участия не приняла.