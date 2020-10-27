Петросян прокоментировал слухи о том, что он болен коронавирусом

Евгений Петросян, народный артист РСФСР дал ответ по поводу подозрений в заражении коронавирусом.

По словам юмориста, поводы беспокоится насчет состояния его здоровья отсутствуют. Петросян заявил, что в настоящее время он просто проходит плановое медицинское обследование. Артист также отметил, что проблем с самочувствием у него в данный момент нет.

Петросян попросил не создавать панику и отметил, что он в полном порядке. Напомним, информация о том, что у Петросяна коронавирус появилась во вторник в СМИ. Писали, что Евгений Петросян был госпитализирован из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. В связи с распространением ложной информации артист посмешил опровергнуть слухи и успокоить тех, кто был взволнован состоянием его здоровья.