Стало известно о группе людей, которые не заболевают коронавирусом

Арег Тотолян, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, сообщил о существовании специфической группы людей, которые не заболевают коронавирусом, даже если контактируют с заболевшими несколько раз.

По словам специалиста, пока неизвестно, почему именно так происходит, биомаркеры подобной резистентности не выделены. Однако ее существование несомненно. Причем подобные люди не заболевают коронавирусом даже в том случае, если контактируют с больными COVID-19, которые активно выделяют вирус. Этот феномен нельзя объяснить простым соблюдением противоэпидемических мер.