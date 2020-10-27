В Петербурге открыли аллею, посвященную погибшим от коронавируса медикам

Во вторник, 27 октября, в Санкт-Петербурге открылась аллея, посвященная памяти врачей, погибших в борьбе с коронавирусом. Она располагается в саду Прометей в Калининском районе.

Аллея состоит из тридцати остролистных кленов, которые вырастут до пяти метров. Летом они будут выделяться красной листвой, а осенью — зеленой. На открытии мемориальной аллеи присутствовал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, чиновники и коллеги погибших медиков.

К сегодняшнему дню в Санкт-Петербурге погибло 38 медицинских работников, участвовавших в борьбе с пандемией COVID-19.