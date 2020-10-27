В Петербурге из-за пандемии закрыли суды

В Санкт-Петербурге все суды начали закрываться из-за ухудшения с ситуацией коронавируса. Теперь слушателей в зал заседания пускать не будут.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что участники судебного процесса будут допускаться только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, во всех судебных зданиях провели дезинфекцию помещений.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции личный прием граждан осуществляться не будет. Все документы можно будет подавать только в электронном виде.

Также в здания суда все участники судебного заседания обязаны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.