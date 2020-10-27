В России вводят обязательный масочный режим

Роспотребнадзор вводит по всей России всеобщий масочный режим. С новым решением федеральной службы, жителям страны надо будет обязательно носить при себе медицинские маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также на парковках и даже в лифтах.

Постановление начнет свое действие с 28 октября.

Помимо данного решения Роспотребнадзор сообщил,что будет усиливаться дезинфекция в общественном транспорте, такси, общепитах, магазинах, а также в театрах.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что в Северной столице увеличат число мобильных групп, которые будут следить за соблюдением масочного режима жителями города.