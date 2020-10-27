Пшеничная рассказала, когда ожидается пик заболеваемости

Эксперты Роспотребнадзора спрогнозировали новую вспышку заболеваний в России, которая ожидается в феврале-марте следующего года.

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям страна вернется, скорее всего, ближе к лету.

По словам эксперта, снижения роста заболеваемости может ожидаться в новом году, однако после праздников возможен новый пик. Примерно к началу лета большинство жителей России выработают иммунитет к вирусу из-за антител ил после вакцинации и будут не восприимчивы к коронавирусу.