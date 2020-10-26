Беглов напомнил о награждении медиков за борьбу с COVID-19

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, вручил госнаграды медикам из Петербурга, которые боролись с инфекцией коронавируса. Об этом напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей официальной страничке социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, Беглов отметил, что некоторые петербургские медики получили награду посмертно.

Так, стало известно, что Михаил Мишустин наградил Медалью Луки Крымского медсестру Александровской больницы Екатерину Миронову, а Орден Пирогова вручил следующим специалистам города на Неве: ректору Первого медицинского университета им. Академика Павлова Сергею Багненко и заместителю генерального директора НМИЦ им. Алмазова Александре Конради.

Посмертные награды Орденом Пирогова получили следующие медработники: врач и медсестра НИИ им. И.И. Джанелидзе Ларису Веселаго, а также Валентина Шужина. Как и положено, награда была вручена родственникам.