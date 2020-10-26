Смольный рассказал о работе детских лагерей в период коронавируса

Смольный сообщил, что детские лагеря в период осенних каникул будут работать с соблюдением условий, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Осенние смены в детских лагерях для школьников Санкт-Петербурга уже начались. В 18 лагерей отправилось не менее двух тысяч детей.

При организации отдыха детей учитывался опыт летней работы. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, учтены все эпидемиологические требования. Сотрудники лагерей регулярно тестируются на наличие коронавируса, а дети, отправляющиеся в лагерь, проверяются на контакт с заболевшими COVID-19.