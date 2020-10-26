20 тысяч пациентов с коронавирусом в Петербурге лечатся дома

26 октября, в понедельник, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о диагностике коронавируса в городе.

По его словам, мазок на коронавирус берется при наличии у пациента клинической картины ОРВИ. У контактных лиц мазки берутся через 8-10 дней с момента последнего контакта при отсутствии симптомов, при наличии симптомов - сразу же. При этом более 20 тысяч пациентов проходят лечение от коронавируса на дому.

Чиновник признал, что в Петербурге проблема с лабораторными обследованиями, город испытывает дефицит. В скором времени планируется увеличение центров КТ для амбулаторных пациентов (пока что их пять, на неделе собираются открыть еще три).