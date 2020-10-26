За сутки в Петербурге не было зафиксировано случаев смерти от коронавируса

Прошедшие сутки в Северной столице прошли лучше, чем предыдущие. В Санкт-Петербурге не было зафиксировано ни одного случая летального исхода в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Информация о текущей ситуации на понедельник, 26 октября, была предоставлена сотрудниками оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России.

В соответствии со статистическими данными за весь период пандемии коронавируса, заражение коронавирусом привело к смерти 3 627 жителей Санкт-Петербурга. Победить болезнь и вылечится от COVID-19 удалось 36 430 гражданам Северной Столицы. На данный момент количество заболевших коронавирусом в России составляет 1,5 миллионов. 26 тысяч россиян скончались от инфекции.