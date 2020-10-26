  • 26 Октябрь 2020
USD 27.10.2020 76.4443 +-0.0224
USD ММВБ 18:28 76.1622  
EUR 27.10.2020 90.4489 +0.0347
EUR ММВБ 18:28 89.9728  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Школам окраин Петербурга легче бороться с коронавирусом

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Школам на периферии Санкт-Петербурга во многом приходится легче во время пандемии коронавируса.

Во-первых, за последние десятилетия школы окраин "подросли" и теперь по уровню оснащения и качеству образования они ни в чем не уступают уважаемым учебным заведениям в центре.
Во-вторых, изменить процесс обучения - дистанционка, новые правила для классов и коридоров - оказалось проще в новых школах, чем в тех, которые строились в центральных районах еще по советским и даже дореволюционным нормам.
Как отметил директор Президентского физико-математического лицея №239 в Центральном районе Максим Пратусевич, вестибюли и коридоры учебного заведения тесноваты, но кабинеты просторные. К тому же при заболевании даже одного ученика, весь класс уходит на удаленку.
А, например, в построенной в 2019 году школе №469 в Выборгском районе (мкрн. «Северная долина» у метро «Парнас») не боятся вспышки Covid-19. По словам директора Юлии Купоровой, учебное заведение создано с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований — предусмотрен «планировочный» барьер на пути вирусов и микробов. То есть, школа спроектирована таким образом, что риск передачи инфекции между группами детей значительно снижается. Так, в школе работает шесть входов-выходов. Дети не сталкиваются друг с другом.
Школа построена по индивидуальному плану, а не как в советские времена, когда школы были типовыми. В школе 469 просторно, есть бассейны, спортзалы и спортплощадки, лаборатории и прочее.
Преподаватель, историк и краевед Лев Лурье отметил, что чем больше бассейнов, классов, рекреаций, тем лучше учатся дети.
На Парнасе к сентябрю 2021 года планируется построить еще одну школу – уже четвертую по счету. В общей сложности это будет десятый социальный объект в ЖК «Северная долина». Возводить его будет «Главстрой Санкт-Петербург» (основатель Олег Дерипаска).

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram