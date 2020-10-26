Во-первых, за последние десятилетия школы окраин "подросли" и теперь по уровню оснащения и качеству образования они ни в чем не уступают уважаемым учебным заведениям в центре.
Во-вторых, изменить процесс обучения - дистанционка, новые правила для классов и коридоров - оказалось проще в новых школах, чем в тех, которые строились в центральных районах еще по советским и даже дореволюционным нормам.
Как отметил директор Президентского физико-математического лицея №239 в Центральном районе Максим Пратусевич, вестибюли и коридоры учебного заведения тесноваты, но кабинеты просторные. К тому же при заболевании даже одного ученика, весь класс уходит на удаленку.
А, например, в построенной в 2019 году школе №469 в Выборгском районе (мкрн. «Северная долина» у метро «Парнас») не боятся вспышки Covid-19. По словам директора Юлии Купоровой, учебное заведение создано с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований — предусмотрен «планировочный» барьер на пути вирусов и микробов. То есть, школа спроектирована таким образом, что риск передачи инфекции между группами детей значительно снижается. Так, в школе работает шесть входов-выходов. Дети не сталкиваются друг с другом.
Школа построена по индивидуальному плану, а не как в советские времена, когда школы были типовыми. В школе 469 просторно, есть бассейны, спортзалы и спортплощадки, лаборатории и прочее.
Преподаватель, историк и краевед Лев Лурье отметил, что чем больше бассейнов, классов, рекреаций, тем лучше учатся дети.
На Парнасе к сентябрю 2021 года планируется построить еще одну школу – уже четвертую по счету. В общей сложности это будет десятый социальный объект в ЖК «Северная долина». Возводить его будет «Главстрой Санкт-Петербург» (основатель Олег Дерипаска).
Школам окраин Петербурга легче бороться с коронавирусом
© Фото: pixabay.com
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Школам на периферии Санкт-Петербурга во многом приходится легче во время пандемии коронавируса.
Во-первых, за последние десятилетия школы окраин "подросли" и теперь по уровню оснащения и качеству образования они ни в чем не уступают уважаемым учебным заведениям в центре.
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