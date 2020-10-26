Ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса

Директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал о том, чем может быть обусловлено бессимптомное протекание болезни

По словам Васина, болезнь протекает без симптомов когда организм не может распознать чужеродный антиген, при этом воспринимая его как собственный. Толерантность к инфекции не позволяет запустить воспалительные и защитные процессы, чем и объясняется отсутствие у пациента симптомов.

Васин сообщил, что в Китае были описаны три случая, когда у больных имелась толерантность к коронавируса. Несмотря на отсутствие симптомов, вирус находится в организме пациентов достаточно длительное время.